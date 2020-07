Rachat OM - Mohamed Ajroudi veut ramener Bernard Tapie à l'OM

Dans un communiqué envoyé cette nuit à plusieurs rédactions, l'entourage de Mohamed Ajroudi explique que l'homme d'affaires franco-tunisien, candidat déclaré au rachat de l'OM, souhaiterait s'entourer de Bernard Tapie si son projet venait à aboutir. "Notre client, M. Ajroudi considère que personne ne connaît mieux le Club que M. Bernard Tapie, c'est pourquoi il souhaiterait sa présence dans le comité du Club, pour autant qu'il le souhaite et que l'ICFC-UEFA le permettent", peut-on lire dans le communiqué.

Tapie a été le président de l'OM entre 1986 et 1994, remportant durant cette période une Ligue des Champions, cinq titres de champion de France et une Coupe de France. Couronné de succès, son passage à la tête du club olympien avait aussi été marqué par l'affaire VA-OM, dans laquelle il a été condamné à de la prison ferme pour corruption et subordination de témoins au milieu des années 90. Rappelons que si l'OM venait à être racheté, la présidence du club serait confiée à Mourad Boudjellal.