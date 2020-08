Rachat OM - Mourad Boudjellal est finalement toujours dans le coup !

Nouvel épisode dans le rocambolesque dossier du potentiel rachat de l'Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à Var-Matin, Mourad Boudjellal a tenu à (re)mettre les choses au clair concernant ses dernières sorties. Après avoir annoncé hier sa "mise en retrait" du dossier, l'ancien président du club de rugby de Toulon assure finalement aujourd'hui qu'il est toujours bel et bien intéressé par le club phocéen. Sous certaines conditions très claires.

"Pas du tout ! Mon ambition olympienne ne pourra juste pas se faire avec ces gens là. Et je ne parle pas de Monsieur Ajroudi. Ces gens-là ? Il s’agit de Stéphane Cohen et de Marc Deschenaux. (...) Je ne peux pas accepter que l’on dise que les joueurs de l’OM sont des joueurs de second plan et je ne peux pas non plus accepter que l’on dise que les journalistes sont des menteurs. Ce sont eux les menteurs. Et je ne veux pas travailler avec des menteurs", a expliqué Mourad Boudjellal, et d'assurer qu'il est toujours dans le coup : "Que personne ne se réjouisse, je ne sors pas du dossier. (...) Vous savez, un proverbe arabe dit qu’on ne quitte pas un fauteuil pour s’asseoir sur une chaise. Je n’ai pas quitté le fauteuil, mais les deux personnes qui sont assises sur mes genoux doivent s’en aller".