Rachat OM - Mourad Boudjellal n'abandonnera jamais !

Au cours d'un entretien pour La Provence, Mourad Boudjellal a fait de nouvelles révélations sur son projet de rachat de l'Olympique de Marseille.

De retour en campagne médiatique depuis une bonne semaine maintenant, Mourad Boudjellal a profité d'une nouvelle fenêtre dans La Provence pour mettre la pression sur l'Olympique de Marseille. L'homme d'affaire a clairement annoncé ses motivations pour récupérer l'OM mais, pour la première fois, il avoue que Frank McCourt n'est pas vendeur.

"Sincèrement, je pensais que McCourt était vendeur. Sur toutes les tentatives d'approche qu'on a faites, sur ce qui vient également de l'entourage de Mohamed Ajroudi, il en ressort qu'il ne l'était pas. Mais pour moi, au plus le temps passe, au plus je me demande comment il fait. Soit c'est un magicien, soit il a puits sans fond" explique Boudjellal.

Mais l'ancien président du RC Toulon l'assure, il n'abandonnera pas, et ce jusqu'à son dernier souffle. "Pour moi, ça ne sera terminé que quand je serai mort, donc j'espère le plus tard possible ! Quand j'ai une idée en tête, je m'accroche. Après je ne suis pas comme Pénélope, la femme d'Ulysse, qui tissait tranquillement son truc en attendant. Si je dois faire autre chose, ce sera de l'occupation. Je suis comme un sportif de haut niveau qui veut s'entretenir. Mais ce ne sera pas à la hauteur de l'investissement que je veux mettre à l'OM" lâche-t-il. Le message est lancé.