Rachat OM - Mourad Boudjellal tacle Mohamed Ajroudi

De retour sur le devant de la scène médiatique après quelques mois de silence, Mourad Boudjellal dézingue à tout va, à l'image de sa déclaration sur Jacques-Henri Eyraud. L'homme d'affaire a profité d'un entretien pour L'Equipe, ces dernières heures, pour tacler son associé Mourad Ajroudi.

"Ce que je regrette, c'est le buzz créé par les communicants d'Ajroudi. Ça a été d'un ridicule extrême. Ça a tué le projet ! Le mec dit qu'il ne veut pas vendre, tu ne lui mets pas un ultimatum ! Je n'ai jamais cautionné ça. C'est ce qui m'a décrédibilisé" explique-t-il, avant de faire un point sur la situation à l'heure actuelle. "Il n'y a plus de timing. J'observe, je m'informe et j'entretiens les relations avec les personnes susceptibles d'y aller. (…) L'échec serait de ne pas essayer. Je ne me suis pas fixé de limite, mais il faut que ça bouge. En 2020, non, mais 2021 pourquoi pas. Après, McCourt connaît le potentiel de l'OM, il ne bradera pas".