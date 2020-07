Rachat OM - Mourad Boudjellal veut toujours rallier le SC Toulon

Mourad Boudjellal continue d'entretenir un certain flou sur son avenir. Figure de proue d'un projet de rachat de l'OM, qui fait grand bruit depuis maintenant une semaine, l'ancien président du RC Toulon envisage aussi, toujours, de reprendre le club de foot de la ville, le SC Toulon. "Je vais arriver au Sporting Club de Toulon", annonce-t-il dans un entretien avec Var Azur. "A moins qu'on me dise que, finalement, on n'a plus envie, on peut toujours, ce n'est pas grave. Mais moi, j'ai un engagement avec Toulon, j'ai dit et répété que je veux que ce club remonte en Ligue 1 (il a été rétrogradé en N2 cette saison, ndlr)."

"Pour moi, c'est en deux étapes", poursuit Boudjellal. "On va s'occuper de la première, on verra ce qui va se passer dans les six prochains mois et on verra ce qui va se passer dans les deux prochaines années. C'est sûr que, si je vais à Marseille et que le Sporting monte en L2 (dans deux ans), il y aura un véritable choix à faire (...) J'ai 60 ans de vie à Toulon et j'en aurai deux, ou trois, ailleurs, ça dépendra du temps que Toulon mettra - à mon avis trois ans c'est le maximum. Je ne sais pas ce que je vais vivre si ça se fait..." En résumé, Boudjellal semble se donner deux ou trois ans pour mener à bien son projet à Marseille, avant de relancer l'hypothèse d'une reprise du SCT.