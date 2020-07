Rachat OM - Pas de fond étatique selon Ajroudi

Au moment de sortir du bois, fin juin, selon un timing qui avait d'ailleurs déplu à son collaborateur Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal avait parlé de "fonds étatiques et privés" derrière le projet de rachat de l'OM dont il est porteur. Une information démentie par Ajroudi lui-même, ce vendredi dans une interview à La Provence. Selon l'homme d'affaires franco-tunisien, le tour de table est composé "seulement des entreprises privées". "Certains fonds souverains veulent et ne demandent que ça, mais ils se battent suffisamment dans la région. Le Bahreïn veut en faire partie par exemple. On veut de la tolérance, je ne suis pas là pour créer la bataille entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. On est loin de tout ça. Mon sujet, c'est la Méditerranée, la région PACA", explique-t-il.

Ajroudi nie par ailleurs la présence du prince saoudien Al-Walid bin Talal dans le projet. Quant à celle de Mohamed ben Salmane, il répond : "au moment opportun, vous découvrirez tout". Il assure par ailleurs que l'organigramme est "fait" et le tour de table "largement bouclé". Reste à convaincre Frank McCourt de céder le club marseillais.