Racisme - Noël le Graët s'est expliqué avec Patrice Evra et Patrick Vieira

Noël le Graët a tenu à calmer les tensions avec Patrice Evra et Patrick Vieira après ses propos polémiques sur le racisme dans le monde du football. Selon le quotidien L'Equipe, le Président de la Fédération Française de Football a reconnu une certaine "maladresse" et a profité de cet échange pour affirmer auprès des deux anciens internationaux, sa lutte active pour lutter contre toutes formes de racisme et de discrimination dans le football.

Interrogé sur l'affaire Alvaro/Neymar en septembre dernier, Noël le Graët avait déclaré que "quand un black marque un but, tout le stade est debout" et que "le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu". Quelques jours plus tard Patrick Vieira s'est montré indigné par ces propos avant que Patrice Evra ne publie sur son compte Instagram une vidéo plus à charge contre Noël le Graët, en révélant notamment que les joueurs noirs étaient mis de côté à table lors de l'arrivée de certains personnages politiques à Clairefontaine comme le Président de la République.