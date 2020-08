Rangers - Alfredo Morelos rappelé à l'ordre par Steven Gerrard

Les Glasgow Rangers sont sortis de la Ligue Europa, jeudi soir, en allant s'incliner sur la pelouse du Bayer Leverkusen en 8e de finale retour (1-0, 4-1 sur l'ensemble des deux matchs). Alfredo Morelos, titularisé par Steven Gerrard, n'a pas brillé, touchant 25 ballons sans jamais tenter la moindre frappe, avant sa sortie à la 77e minute. Et son entraîneur n'a pas manqué de le faire remarquer après la rencontre. "Tout le monde sait qu'Alfredo s'est fait retourner la tête ces derniers jours", a commenté Gerrard au micro de BT Sport. "On ne peut pas le nier. On fait avec et je me focalise sur l'équipe et les joueurs qui veulent en faire partie."

Le message est limpide, alors que l'attaquant colombien (24 ans) s'est mis d'accord avec le LOSC pour rejoindre le nord de la France cet été. "Si une offre arrive, que le board est d'accord et que le joueur vient me dire en face qu'il veut partir, alors on verra", a poursuivi l'ancien capitaine de Liverpool. "Il est assez professionnel pour faire abstraction de ce qui se dit autour de lui. Il n'a pas joué le meilleur match de sa carrière ce soir, mais c'est le cas de toute l'équipe. On ne pointe pas le doigt sur qui que ce soit, mais Alfredo a besoin de se reconcentrer."