Real Madrid - Achraf Hakimi aurait prolongé !

Formé au Real Madrid et lancé chez les professionnels par Zinedine Zidane lors de l'exercice 2017-2018, Achraf Hakimi s'est envolé pour l'Allemagne il y a deux ans afin de s'aguerrir, en prêt, au Borussia Dortmund. L'international marocain a ainsi eu un parcours similaire à celui de son homologue espagnol Dani Carvajal qui avait été prêté un an au Bayer Leverkusen avant de revenir au Real Madrid et de s'installer en tant que titulaire dans le couloir droit de la défense. Véritable révélation cette saison avec 3 buts et 10 passes décisives en 25 matchs de Bundesliga, Hakimi devrait revenir au Real Madrid cet été.

Et pour cause, les dirigeants du club espagnol se frottent les mains devant la progression du joueur. Ce samedi, un nouvel indice tend à confirmer le retour prochain du Marocain en Espagne : Marca affirme qu'il a prolongé son contrat au Real Madrid jusqu'en 2023 ! Initialement lié au club jusqu'en 2022, il aurait étendu son bail d'une saison supplémentaire avant de revenir dans quelques mois. La Maison Blanche souhaite ainsi repousser les éventuels prétendants et prouver sa confiance au joueur. La saison prochaine, il y aura match entre Carvajal et Hakimi pour une place de titulaire à droite de la défense.