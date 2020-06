Real Madrid - Avec Asensio, le groupe madrilène pour affronter Eibar

La course au titre entre le FC Barcelone et le Real Madrid reprend à partir de ce week-end en Espagne. Alors que le Barça se déplace à Majorque ce samedi soir (22h00), le Real recevra Eibar dimanche soir (19h30). Pour l'occasion, Zinedine Zidane a retenu un groupe de 23 joueurs. Parmi eux, Marco Asensio fait son grand retour, tout comme Eden Hazard, remis de sa blessure. Blessés, Jovic, Nacho et Vazquez sont absents. Mariano n'est quant à lui pas retenu.

LE GROUPE DU REAL MADRID

Courtois, Areola, Altube - Marcelo, Mendy, Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Hernandez - Kroos, Modric, Casemiro, Isco, James, Valverde - Hazard, Benzema, Bale, Asensio, Brahim, Vinicius, Rodrygo