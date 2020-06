Real Madrid - Bale absent pour la reprise ?

Après plus de trois mois d'arrêt, la Liga reprendra ses droits la semaine prochaine et la lutte pour le titre entre le FC Barcelone et le Real Madrid également. Pour cette reprise, le Barça se déplacera à Majorque samedi soir (22h) alors que les Merengue recevront Eibar dimanche soir (19h30). Zinedine Zidane ne laisse rien au hasard et il a volontairement organisé une opposition entre ses joueurs samedi soir au même horaire. Celle-ci s'est faite sans Gareth Bale, gêné par une douleur au pied selon AS.

Le Gallois pourrait donc manquer la reprise du championnat, à l'inverse de Marco Asensio qui devrait faire son grand retour à la compétition après avoir manqué l'ensemble de la saison en raison d'une rupture des ligaments croisés.