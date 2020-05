Real Madrid - Bale est tenté par la MLS

Recruté en 2013 par le Real Madrid, Gareth Bale a tout gagné avec la Casa Blanca. Toutefois, le courant ne passe plus depuis plusieurs mois entre le Gallois et ses dirigeants, si bien que ces derniers souhaitent le vendre pour alléger considérablement leur masse salariale. En revanche, l'ailier de 30 ans aime sa vie à Madrid et ne souhaite pas la quitter si facilement. Pour convaincre le madrilène, il faudra donc que son prochain club soit capable de s'aligner sur ses prétentions salariales mais également qu'il soit situé dans une ville attrayante. Or, le Gallois pourrait trouver son bonheur aux Etats-Unis, comme il l'a confié pour le podcast The Hat-Trick.

"C'est une ligue qui grandit et qui continue de se développer. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent y aller maintenant. C'est certainement quelque chose qui m'intéresserait. Aussi, j'adore aller à Los Angeles en vacances. Je joue beaucoup au golf quand j'y vais" a-t-il déclaré. De quoi y voir une porte de sortie toute trouvée pour les dirigeants merengue ? Réponse lors du prochain mercato.