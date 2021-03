Real Madrid - Benzema de retour face à l'Atlético, le groupe de la Casa Blanca

Pour le derby face à l'Atlético Madrid, ce dimanche après-midi (16h15, Estadio Wanda Metropolitano) dans le cadre de la 26ème journée de Liga, Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a convoqué un groupe de vingt joueurs. Pour cette rencontre capitale dans la course au titre, la Casa Blanca devra se passer des services de Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard et Mariano Diaz, toujours blessés et indisponibles. En revanche, la Maison Blanche enregistre le retour de blessure de Karim Benzema, qui avait raté les trois dernières sorties de son équipe en raison d'un pépin aux adducteurs.

(FT)

LE GROUPE DU REAL MADRID

Courtois, Lunin, Altube - Militão, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy - Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco - Benzema, Asensio, Vazquez, Vinicius Jr, Rodrygo, Hugo Duro.