Real Madrid - Benzema entre un peu plus dans l'histoire du club

Karim Benzema est-il le meilleur attaquant français de l'histoire ? Le débat a régulièrement été ouvert et chacun a son avis sur la question. La bonne réponse n'existe pas. En revanche, une chose est certaine, l'ancien lyonnais est et restera une légende du Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. Déjà respecté pour sa longévité au sein de l'effectif merengue qu'il avait rejoint en 2009, le Lyonnais d'origine laisse une trace considérable de son passage à la Casa Blanca.

S'il n'a pas marqué ce dimanche après-midi à Osasuna, le Français a délivré une nouvelle passe décisive sur le troisième but inscrit par Lucas Vazquez lors du succès 4 buts à 1 du Real. KB9 porte ainsi son compteur à 132 passes offertes sous la tunique blanche, soit une de plus que Cristiano Ronaldo, et devient ainsi le meilleur passeur de l'histoire du club merengue.