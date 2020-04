Real Madrid - Benzema ne pense pas à la retraite

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin à l'été 2018, Karim Benzema s'est affirmé comme le véritable patron de l'attaque du Real Madrid. Troisième capitaine du club derrière Sergio Ramos et Marcelo, l'attaquant français estime avoir encore de belles choses à donner au football et au club madrilène. Avant l'interruption des compétitions, KB9 était d'ailleurs le second meilleur buteur de Liga avec 14 buts et 6 passes décisives en 26 matchs. A 32 ans, il ne pense pas encore à la retraite, comme il l'a confié dans une interview pour OLTV.

"On a tendance à dire fin de carrière quand un joueur atteint 30, 31 ou 32 ans. Mais ça fait deux ans où je me sens vraiment en forme, que ce soit physiquement ou mentalement. Je ne me blesse pas, j’enchaîne les matchs. Je ne le vois pas comme une fin de carrière. Je ne suis pas non plus au début, c’est certain, mais c’est sûr que j’ai encore de belles années devant moi" a-t-il déclaré.