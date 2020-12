Real Madrid - Blessure longue durée pour Rodrygo !

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Hier, le club Merengue a annoncé la longue blessure de Rodrygo (19 ans). Évacué sur civière lors de la victoire de la Casa Blanca (2-0) contre Grenade, l'ailier brésilien souffre du tendon du biceps fémoral du genou droit. Auteur d'un but et six passes décisives cette saison, Rodrygo pourrait être absent trois mois selon Marca.

Parte médico de Rodrygo.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 25, 2020