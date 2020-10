Real Madrid - Casillas a apprécié le geste de Mourinho

On se rappelle tous des derniers mois compliqués entre Iker Casillas et José Mourinho au Real Madrid. Pour des raisons plus extra-sportives qu'autre chose, le mythique gardien de la Maison Blanche s'était retrouvé sur le banc remplacé par Diego Lopez. Cette décision avait entrainé des échanges par médias interposés plutôt virulents entre les deux hommes. Mais lorsque la santé est en jeu, l'entraineur portugais sait mettre de côté "The Special One" pour se comporter comme José Mourinho.

"Beaucoup ne le savent pas mais José Mourinho a été l’une des premières personnes à se soucier de moi, à m’appeler pour savoir comment j’allais" a révélé l'international espagnol à ESPN. "J’ai vu des gens que je n’avais pas vus depuis longtemps, cela vous fait apprécier les petites choses de la vie. Vous vivez plus au jour le jour, vous cessez de vous maintenir dans votre petit monde" a tenu à déclarer le champion du monde 2010.