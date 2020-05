Real Madrid - Cinq ans après, Casillas revient sur son départ

Gardien emblématique du Real Madrid dont il a gardé les cages de l'équipe A entre 1999 et 2015 avant de partir pour le FC Porto, Iker Casillas a décidé de revenir sur son départ de ce qui a été sa maison depuis ses débuts en tant que footballeur. Samedi, le 23 mai marquait le cinquième anniversaire du dernier match disputé par le portier espagnol avec le club merengue (victoire 7-3 contre Getafe). Pour l'occasion, 'San Iker' s'est livré dans un message publié sur son compte Instagram, accompagné d'une photo prise le jour de cet ultime match avec le Real.

"J’ai rarement parlé de mon départ du Real Madrid. J’ai donné une conférence de presse en solo, erreur, et je suis parti. Cinq ans se sont écoulés depuis. Cinq ans que j’ai traversé la frontière qui m’a conduit dans notre pays voisin, le Portugal. J’avais besoin de sentir autre chose. Avoir un nouvel environnement, renoncer à être tant exposé à la critique et chercher à m’améliorer. C’est comme ça les amis, tous les joueurs (qu’ils soient bons ou mauvais) veulent s’améliorer. Pour cela il faut améliorer le physique et le mental. Et ce dernier facteur était important. À Porto, je l’ai ressenti à nouveau. Cette photo est celle du match Real Madrid-Getafe, saison 14/15. Je savais déjà que ça allait être mon dernier match" a-t-il écrit. Sur son compte Twitter, Casillas a publié le même cliché, accompagné du massage : "Le dernier jour au Real Madrid. Un jour, je reviendrai."