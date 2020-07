Real Madrid - Clap de fin pour Luca Zidane

De retour de son prêt au Racing Santander, Luca Zidane (22 ans) quitte le Real Madrid. Selon le média espagnol AS, le gardien de but et fils de Zinedine n'a pas été prolongé par la Casa Blanca. Son contrat ayant pris fin au 30 juin dernier, le dernier rempart est donc désormais libre, libre de s'engager avec la formation de son choix. Toujours selon nos confrères ibériques, le jeune portier, qui aura passé 16 ans au Real Madrid, serait dans les petits papiers du Montpellier Hérault Sport Club, qui cherche un successeur à Geronimo Rulli.