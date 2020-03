Real Madrid - coronavirus : Benzema vit mal la mise en quarantaine

Alors que la Liga a annoncé jeudi la suspension de son championnat, le Real Madrid a annoncé sa mise en quarantaine après qu'un joueur de l'équipe de basket ait été testé positif au coronavirus. Les joueurs de tout l'effectif madrilène sont donc bloqués à leur domicile et doivent suivre un programme spécifique. Et certains trouvent déjà le temps long, en témoigne une vidéo publiée par Karim Benzema sur les réseaux sociaux.

"Pas frais du tout le délire de quarantaine. Je suis dans mon jardin, il n'y a rien à faire. On dirait que je suis dans "Je suis une légende", le film" raconte l'attaquant français.

🙃 @Benzema doesn't like being in quarantine pic.twitter.com/MlpBS7BsDE