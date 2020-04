Real Madrid - Davor Suker adoube Karim Benzema

Depuis 2009, Karim Benzema (32 ans) est indispensable à la bonne marche de la ligne offensive du Real Madrid. Cette saison encore (14 buts en 26 matches de Liga), l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais brille avec la célèbre tunique blanche. Pour Davor Suker, l'un de ses prédécesseurs (1996-1999, 49 buts en 109 matches joués toutes compétitions confondues), le joueur français fait purement et simplement partie des références à son poste.

"En tant que numéro 9, je l'adore. Aujourd'hui, il fait partie de l'histoire du Real Madrid. J'aime sa façon de jouer et il ne fait aucun doute qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde", a indiqué le désormais président de la Fédération croate de football chez nos confrères de Goal, lui "souhaitant le meilleur" et encore des buts à la pelle, "car les statistiques, ça reste le principal critère sur lequel on juge un attaquant".