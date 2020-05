Real Madrid - Des images du prochain maillot domicile dévoilées

La tendance affichée en fin d'année dernière semble se confirmer en ce qui concerne le design des prochains maillots du Real Madrid. Ce samedi, Footy Headlines a publié des images du futur maillot domicile des Merengue. Sans surprise, celui-ci sera blanc et devrait être accompagné de rose. Les bandes de la marque Adidas devrait être de cette couleur tandis qu'une bande avec des motifs roses et noirs devraient se trouver sur le bout des manches. Le sponsor ainsi que le logo de la marque seront quant à eux de couleur noire.

