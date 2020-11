Real Madrid - Deux noms pour remplacer Sergio Ramos !

Prolongera ? Prolongera pas ? Le doute plane toujours autour de l'avenir de Sergio Ramos (34 ans), en fin de contrat avec le Real Madrid en fin de saison. Ce matin, on vous parlait de la réunion prévue lundi entre le défenseur espagnol et son président Florentino Perez. Si cette rencontre a des chances d'aboutir sur un accord, la Casa Blanca tient quand même une short-list d'éventuels remplaçants pour SR4. Parmi les noms retenus par les Merengues, on retrouve deux espagnols avec le jeune Eric Garcia (19 ans) de Manchester City et Pau Torres (23 ans) de Villarreal selon les journaux ibériques.