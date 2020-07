Real Madrid - Divorce consommé entre Gareth Bale et Zinédine Zidane

Seize matchs de Liga seulement. Gareth Bale (31 ans) n'a quasiment pas existé au Real Madrid cette saison à l'image de ses statistiques (2 buts, 2 passes décisives). L'attaquant gallois n'est que l'ombre de lui-même depuis plusieurs saisons. Malgré le titre de champion d'Espagne acquis par son club cette semaine, l'ancien joueur de Tottenham n'a pas véritablement participé à la célébration de Zinédine Zidane, porté par ses coéquipiers.

Bale est en conflit avec son entraîneur, ce n'est un secret pour personne. Mais à en croire AS, l'intéressé aurait demandé au Français de ne plus le convoquer dans les groupes pour la fin de saison. Le Gallois considère que Zizou lui manque de respect et considère qu'il perd son temps. Absent du groupe à Léganes ce soir (21h00), le joueur formé à Southampton ne devrait pas revêtir le maillot des Merengue en huitième de finale retour Ligue des Champions face à Manchester City (le 7 août).