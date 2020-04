Real Madrid/Dortmund - Achraf Hakimi sort du silence et se projette sur son mercato

Pisté par de nombreux clubs européens, Achraf Hakimi a évoqué son mercato au micro de la Cadena Ser. Le latéral marocain du Borussia, pisté par le Real, est flatté par les nombreux intérêts.

Étincelant depuis le début de son prêt au Borussia Dortmund il y a un an et demi, Achraf Hakimi est l'un des latéraux droits les plus bankables du moment. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022, l'international Marocain devra retourner dans la capitale espagnole cet été, même s'il ne sait pas encore s'il portera les couleurs merengue l'an prochain.

"En juin, je devrai rentrer au Real Madrid et là on verra ce qu'il peut se passer. Nous n'avons pas encore eu de contact car nous étions chacun en pleine compétition, mais j'imagine que nous aurons bientôt une discussion pour savoir ce qui est le mieux pour moi", a confié Hakimi à la Cadena Ser. Alors que les médias espagnols annonçaient qu'il avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2023, le latéral a démenti cette information : "C'est mon agent qui s'en occupe, je ne sais pas exactement combien d'années il me reste. Mais ça ne me préoccupe pas trop. Je crois qu'il expire en 2022".

Ces derniers jours, Hakimi a pourtant été annoncé un peu partout en Europe, que ce soit à Chelsea, à la Juventus voire même au Paris Saint-Germain. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, le Lion de l'Atlas se dit flatté par tous ces intérêts. "Qui n'aimerait pas avoir plusieurs offres et être courtisé par plusieurs équipes ? Je crois que c'est le fruit du grand travail que je suis en train de faire cette saison et je suis fier de ce que je suis en train de montrer. En juin, je devrai prendre une décision et ce sera une grande étape dans ma carrière".