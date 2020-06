Real Madrid - Eden Hazard impressionne depuis son retour de blessure

Opéré de la cheville en mars dernier, Eden Hazard (29 ans), l'ailier belge du Real Madrid, est visiblement de retour à 100% de ses moyens et cette blessure longtemps handicapante n'est plus qu'un très lointain souvenir. En effet, selon la presse espagnole du jour, le Diable Rouge (105 sélections, 32 buts) affiche une forme resplendissante sur les pelouses du centre d'entraînement de la Maison Blanche et s'est même fendu d'un petit récital lors d'une opposition amicale entre les joueurs de l'effectif, samedi.

"Il est comme une moto. Il s'entraîne comme si rien ne lui était arrivé. Il est heureux, il essaie tout et en plus il réussit. Il va beaucoup nous aider pour tenter de gagner La Liga et pour le match retour contre City en Ligue des Champions", a indiqué un membre de l'effectif du Real Madrid dans les colonnes du quotidien AS. Lié à la Casa Blanca jusqu'au 30 juin 2024, le numéro 7 belge a jusqu'à présent pris part à 10 rencontres de Liga cette saison, pour seulement 1 but et 1 passe décisive.