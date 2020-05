Real Madrid - Federico Valverde jure fidélité au Real Madrid

Arrivé à l'âge de 16 ans au Real Madrid, Federico Valverde a réussi à s'incorporer dans le onze type de l'entraîneur, Zinedine Zidane, cette saison. Des prestations de qualité qui auraient convaincu le Real Madrid de le prolonger jusqu'en 2025, et de fixer sa clause libératoire à 750 millions d'euros, comme le révélait Marca en novembre dernier. Interrogé par ABC, le milieu de 21 ans (22 matchs, 2 buts et 4 passes décisives en Liga) a clamé haut et fort son amour pour "l'équipe de (ses) rêves".

Lorsqu'il s'agit d'évoquer des perspectives d'avenir, le choix de l'Uruguayen est vite fait : "mes objectifs sont clairs dans ma tête : apprendre et tout donner. Rester ici à vie ? C’est mon rêve. Je ne veux pas être ailleurs qu’au Real Madrid. Rien ne me ferait plus plaisir que d’être utile et nécessaire pour l’équipe de mes rêves". Concernant son retour sur la saison qu'il réalise, il estime ne pas "avoir vécu une saison de confirmation. Je continue avec la mentalité du premier jour, quand je suis entré dans le plus grand vestiaire du monde" affirme-t-il. A propos de ce fameux vestiaire il ajoute qu'il "y a beaucoup de joueurs ici qui sont des stars, qui sont confirmés depuis longtemps, pour gagner sa place dans l’équipe, il faut beaucoup ramer avant".