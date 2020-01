Real Madrid - Federico Valverde suspendu un match

Auteur du tacle du sacrifice à cinq minutes de la fin de la prolongation (115e) alors qu'Alvaro Morata s'en allait défier Thibaut Courtois, Federico Valverde n'a été suspendu que pour un match après son expulsion en finale de la Supercoupe d’Espagne contre l'Atlético de Madrid. La décision de l'instance disciplinaire de la Fédération espagnole (REFE) peut paraître légère compte-tenu du nombre de réactions qu'a suscité le geste.

Le milieu de terrain uruguayen (21 ans) sera absent pour la seule réception du FC Séville ce samedi (20e journée de Liga). Déjà, dans son rapport, l'arbitre de la rencontre, Monsieur Sanchez Martinez, avait signalé que le madrilène avait "fait tomber un adversaire et empêché une situation claire de but". Pas sûr que cette décision ne ravisse les Colchoneros alors que Morata a expliqué "avoir vomi" à l'entame de la séance de tirs au but.