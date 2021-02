Real Madrid - Ferland Mendy juge la Liga et la Ligue 1

Dans une interview accordée au quotidien Marca, Ferland Mendy (25 ans) a été invité à se prononcer sur les différences entre la Liga et la Ligue 1. L'actuel défenseur latéral gauche du Real Madrid, passé sous la tunique de l'Olympique Lyonnais entre 2017 et 2019, estime, sans réelle surprise, que les clubs de Liga produisent un meilleur football. En revanche, il juge notre élite nationale plus forte sur le plan physique.

"Une équipe par exemple du bas du tableau en Liga et en Ligue 1, celle de la Liga jouera un très bon football même si elle est contre l'une des grandes équipes du championnat. Physiquement, par contre, c'est plus fort là-bas en Ligue 1. Il y a plus de force, plus d'impact. Ici, ça joue plus au ballon", a indiqué l'international tricolore (7 sélections).