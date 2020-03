Real Madrid - Ferland Mendy pas tendre avec la L1

Arrivé cet été au Real Madrid en provenance de l'Olympique Lyonnais, Ferland Mendy a été interrogé par le site officiel de la Casa Blanca. L'occasion pour le latéral gauche (24 ans) d'évoquer, notamment, les différences entre le football espagnol et français, auquel il a placé un petit tacle : "La différence est que le niveau de jeu est plus élevé. Quand on s'entraîne, on y va pour travailler, arriver le plus tôt possible à son meilleur niveau et le démontrer à chaque match. Surtout, il faut prouver sa valeur. Le jeu avec ballon est plus rapide, il y a plus de déplacements, plus de courses. On peut perdre contre une équipe qui est mal classée, mais qui joue comme si elle était dans la première partie de la Ligue 1", a confié le numéro 23 des Merengues.