Real Madrid - Ferland Mendy revient sur sa signature

Parti au Real Madrid l'été dernier après deux saisons en Ligue 1 sous les couleurs de l'OL, Ferland Mendy (24 ans) a franchi un cap depuis sa signature en faveur du mastodonte espagnol. Là-bas, il côtoie au quotidien certains des plus grands joueurs du monde et découvre l'exigence du plus haut niveau. Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, le latéral gauche français est revenu sur les raisons de sa signature au Real.

"C'est le Real, tout simplement. Zidane ? Oui aussi, ça a été un plus. Il n'a pas eu besoin de me convaincre, je l'ai vu direct, on en a discuté mais il n'y a pas eu besoin de passer par quatre chemins. Les Francais du vestiaire m'ont pris sous leur aile, ça se passe très bien avec eux" a confié l'ancien havrais.