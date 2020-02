Real Madrid - Ferland Mendy tacle le niveau de la Ligue 1

Ferland Mendy a connu une ascension assez fulgurante. Encore en Ligue 2 début 2017 avec Le Havre, le latéral gauche avait rejoint l'Olympique Lyonnais l'été suivant et y a passé deux saisons. L'été dernier, il a traversé les Pyrénées afin de rejoindre le Real Madrid contre près de 50 millions d'euros. Depuis, le Français s'est imposé dans le onze de Zidane, délogeant Marcelo. Cette réussite, l'ancien lyonnais assure qu'il la doit au travail accompli lors des entraînements et des matchs, où le rythme est bien différent de celui de la Ligue 1.

"La différence est que le niveau de jeu est plus élevé. Quand on s'entraîne, on y va pour travailler, arriver le plus tôt possible à son meilleur niveau et le démontrer à chaque match. Surtout, il faut prouver sa valeur" a-t-il confié dans des propos pour le site du club, avant d'ajouter : "le jeu avec ballon est plus rapide, il y a plus de déplacements, plus de courses, ce sont les grandes différences entre le football de la Liga et de la Ligue 1. On peut perdre contre une équipe qui est mal classée, mais qui joue comme si elle était dans la première partie de la Ligue 1."