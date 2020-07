Real Madrid - Gareth Bale : Le coup de gueule de Zidane

Interrogé sur l’attitude plus que déplacée de Gareth Bale lors des deux derniers matches de championnat, Zinedine Zidane s’est montré clair en conférence presse ce midi. Lorsqu’un journaliste lui a demandé si le comportement du Gallois pourrait nuire à l’ambiance au sein de l'effectif, le triple champion d‘Europe est monté au créneau. “Mon dieu, c’est quoi cette question ? Vous parlez sans cesse de Gareth, mais la vérité est que nous ne pensons qu’à une chose : remporter la Liga. Gareth aussi. Vous essayez de créer un fossé entre lui et moi, mais vous n’y arriverez pas. Cela vaut pour Bale, pour James et tous les autres”.

Vérité, ou volonté d’éviter toute polémique mal venue, 24h avant d’affronter Villarreal et un possible sacre en Liga ? Nul ne le sait. Une chose est néanmoins sûre, l’attitude de Gareth Bale, surpris à faire la sieste lors de la rencontre face à Alavés, a réellement de quoi agacer les madridistas.