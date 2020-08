Real Madrid - Gareth Bale refuse de jouer à Manchester City... mais se console au golf !

Le cas de Gareth Bale, absent du groupe retenu par Zinedine Zidane pour le déplacement du Real Madrid à Manchester City, ce vendredi soir en Ligue des Champions, était au sommaire de la conférence de presse de l'entraîneur français, jeudi en Angleterre. "Il préfère ne pas jouer, rien de plus, et le reste est entre lui et moi", a expliqué ZZ auprès des journalistes.

Difficile d'imaginer l'attaquant gallois annoncer à son coach qu'il préférait aller jouer au golf... C'est pourtant bien ce qu'il a fait, hier, pendant que ses coéquipiers rejoignaient Manchester. Dans l'émission "El Chiringuito", diffusée sur La Sexta, on aperçoit effectivement l'ancien joueur de Tottenham sur le green, au putter, sur une séquence filmée hier après-midi dans la capitale espagnole. Voilà qui ne devrait pas aider à faire remonter sa cote de popularité chez les supporters merengue.