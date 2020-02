Real Madrid - Grosse inquiétude autour d'Eden Hazard

Le Real Madrid a peut-être connu l'un des tournants décisifs de sa saison samedi soir. Battu sur le terrain de Levante (1-0), le club merengue a perdu sa première place au profit du FC Barcelone, une semaine avant un duel au sommet entre les deux équipes, au Santiago Bernabéu. Outre le match, les Merengue ont également perdu Eden Hazard, sorti sur blessure en seconde période et remplacé par Vinicius Junior. Touché à la cheville droite, le Belge boitait au moment de quitter le carré vert.

Or, la cheville droite est celle à laquelle il a été victime d'une micro-fracture à la malléole en décembre dernier, face au PSG. Cette blessure l'avait écarté des terrains pendant plusieurs mois et l'international Diable Rouge a effectué son retour il y a seulement quelques jours. A l'issue du match, Zinédine Zidane s'est montré très inquiet pour son joueur, à seulement quelques heures d'accueillir Manchester City dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. "La sensation est mauvaise. Ça n'a pas l'air d'aller. Il s'est fait mal là où il s'était blessé. Ça a été un coup, je crois. Là, il a encore mal, mais on verra demain au moment des examens médicaux" a expliquait Zidane.