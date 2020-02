Real Madrid - Karim Benzema a prolongé

Karim Benzema, qui allait arriver à douze mois de la fin de son contrat, a prolongé d'un an son engagement au Real Madrid, soit jusqu'en 2022. Une information signée du journal espagnol AS, qui précise que l'attaquant français (32 ans) et les dirigeants merengue ont décidé de ne pas officialiser cet accord avant le terme de la saison.

Auteur d'une excellente première partie de saison dans la capitale espagnole (16 buts, dont 4 en Ligue des Champions), Benzema subit une légère baisse de régime depuis le début de l'année civile, avec seulement 2 buts marqués en 8 matchs en 2020.