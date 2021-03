France - Karim Benzema évoque sa mise à l'écart des Bleus

Karim Benzema n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis maintenant plus de cinq ans. Alors que l'attaquant de 33 ans additionne les buts et multiplie les excellentes performances sous le maillot du Real Madrid, l'ancien Gones ne jouera surement plus jamais pour les Bleus. Lors d'un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, l'avant-centre madrilène est revenu sur sa mise à l'écart de la sélection.

"Dans un parcours, il y a toujours des hauts et des bas, et ça, ça a été un point très bas. Mais tout être humain doit faire face à des défis. Les miens sont grands, mais j'ai les épaules et les capacités psychologiques pour y faire face. Je n'abandonne pas (...) Ce n'est pas vrai que rien ne m'affecte. J'ai des sentiments, mais je ne montrerai jamais mes faiblesses, même si j'en ai" a déclaré le numéro neuf de la Maison Blanche.