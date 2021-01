Real Madrid - Karim Benzema soutient Eden Hazard

Double buteur à Alavés samedi en Liga (1-4), Karim Benzema (33 ans) a bien été aidé par son coéquipier Eden Hazard (30 ans) sur son premier but. Après la rencontre, l'attaquant français a envoyé un message à son partenaire belge du Real Madrid face à la presse.

"À Chelsea, c'était un grand joueur, et il doit devenir un autre joueur à Madrid. Il travaille dur et on a besoin de le voir jouer à son meilleur niveau", a-t-il confié à la presse.