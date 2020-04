Real Madrid - Kroos propose une alternative à la baisse des salaires

Comme dans tous les autres championnats du top cinq européen, certains clubs espagnols ont recours au chômage partiel et aux baisses de salaires en cette période économiquement mais surtout sanitairement très difficile. Invité du podcast SWR Sport ce mardi, Toni Kroos, le milieu du Real Madrid, s'est dit défavorable à cette solution de réduction salariale. Selon l'Allemand, il existe une solution préférable.

"Une baisse de salaire des joueurs, c’est comme un don inutile. Je serais plus en faveur du paiement total de notre salaire et que nous tous s’en servions de façon utile. Tout le monde est invité à aider si possible, et il y a de nombreux domaines où cela est nécessaire" a déclaré le joueur madrilène, davantage favorable à un système de donations.