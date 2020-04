Real Madrid - Kubo est déterminé à s'imposer

Lancé dans une politique de recrutement de jeunes espoirs depuis plusieurs années, le Real Madrid s'est offert le Japonais Takefusa Kubo (18 ans) l'été passé. Dans la foulée, l'international nippon (7 sélections) a été prêté une saison à Majorque, en Liga. Apparu à 24 reprises en championnat pour sa première expérience en Europe au niveau professionnel, il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. Alors qu'il était censé se rendre au Bernabéu ce dimanche pour y affronter le Real, Kubo s'est livré dans les colonnes d'AS. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la Casa Blanca, il entend bien s'y imposer à l'avenir.

"Tout dépend de moi et j’aurai une place au Real Madrid. En ce moment, je suis à Majorque pour donner le meilleur de moi-même et pour démontrer que je peux être à Madrid et que je peux être compétitif.Il est clair qu’un club comme Madrid n’est pas comme les autres. Ce sont tous des joueurs de haut niveau et il est très difficile de gagner sa place là-bas, mais je continuerai à travailler et à attendre une opportunité. Quand je l’aurai, je ne la gaspillerai pas" a-t-il déclaré, plein d'ambition.