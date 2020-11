Real Madrid - L'adjoint de Zidane dérange dans le vestiaire

Le Real Madrid connait un début de saison mitigé et l'avenir de Zinedine Zidane à la Maison Blanche semblait même se compliquer il y a quelques semaines. Alors que selon certains médias espagnols l'ancien international tricolore a sauvé sa tête grâce à la victoire (1-3) lors du Clasico et fait aujourd'hui l'unanimité dans le vestiaire, son adjoint est particulièrement décrié.

Selon El Mundo, David Bettoni ne serait pas très apprécié par les joueurs madrilènes. Ces derniers lui reprochent d'avoir un trop gros pouvoir de décision sur certaines décisions tactiques et de faire de mauvais choix. Les Merengue le soupçonnent d'avoir notamment forcé Zidane a aligner Isco et Marcelo face à Valence le week-end dernier, bien qu'ils soient tous les deux hors de forme. Toujours selon eux, ce serait l'ancien coéquipier de Zidane à Cannes qui aurait terni la relation entre l'entraineur madrilène et certains joueurs comme James Rodriguez et Gareth Bale. Les résultats feraient mieux d'arriver dès la fin de la trêve avant de voir le vestiaire complètement exploser.