Real Madrid - L'agent de Gareth Bale démonte les rumeurs mercato

Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, a évoqué le mercato hivernal de son poulain au micro de Talksport. Le sulfureux représentant britannique, qui n'hésite pas à prendre la défense de son poulain, affirme notamment qu'il n'y avait "aucune opportunité pour revenir à Tottenham", malgré les rumeurs disant le contraire.

"Ce n’est pas le bon moment pour aller en Chine (sourire). Son contrat se termine dans deux ans et demi, et nous verrons ce que nous ferons. Gareth est très heureux. Nous devons être réalistes, la majorité des clubs ne jouent pas dans sa ligue. Il aime sa vie et que ses enfants grandissent à Madrid. Tout n’est pas question d’argent. C’est sa vie, son style de vie et son temps" a-t-il déclaré.