Real Madrid - L'anecdote de Mourinho au sujet de l'élimination face au Bayern en 2012

Double vainqueur de la Ligue des Champions avec Porto (2004) et l'Inter Milan (2010), vainqueur des plus grands championnats européens, José Mourinho a connu le succès à de nombreuses reprises au cours de sa carrière d'entraîneur mais le Portugais a également vécu des moments difficiles. Lors de la saison 2011-2012, le Special One a justifié son surnom en mettant fin à la domination du Barça en Espagne. Aux commandes du Real Madrid, le technicien lusitanien a remporté la Liga en battant le record de points et le nombre de buts inscrits. Mais cette même année, il a également vu le parcours européen de son équipe se terminer aux portes de la finale de la LDC, lors d'une séance de tirs au but cruelle face au Bayern Munich. Pour Marca, il est revenu sur ce moment très difficile.

"C’est comme ça. Cette saison-là, Madrid était la meilleure équipe d’Espagne et aussi la meilleure d’Europe. C’est pourquoi il nous a été si difficile d’encaisser l’élimination contre le Bayern. Malheureusement, c’est aussi ça le football. Cristiano, Kaká, Sergio Ramos… Ce sont trois monstres de football, cela ne fait aucun doute, mais ils sont aussi humains. Cette nuit est la seule fois de toute ma carrière d’entraîneur que j’ai pleuré après une défaite. Je m’en souviens bien… Aitor Karanka (son adjoint) et moi nous étions devant ma maison, dans ma voiture, à pleurer. C’était très dur car cette saison 2011/12, nous étions les meilleurs" a-t-il déclaré.