Real Madrid - L'anecdote de Roberto Carlos sur la finale de la LDC 1998 contre la Juve

En 2020, Roberto Carlos demeure le joueur étranger le plus capé de l'histoire du Real Madrid avec 527 apparitions en matchs officiels. Légende du club madrilène, le Brésilien a soulevé pas moins de 13 trophées avec la Casa Blanca, dont 3 Ligue des Champions. La première, les Merengue l'ont remportée en 1998 face à la Juventus Turin. Le latéral gauche auriverde conserve un souvenir impérissable de cette rencontre. Pour The Players Tribune, il a dévoilé une anecdote sur la nuit qui a précédé la finale.

"Mais à cette époque, on n’avait pas gagné la Ligue des champions depuis 32 ans. On avait dû se battre durant toute la saison en Liga. Et la Juve était en finale pour la 3e année de suite. On n’était pas favoris. La nuit précédant la finale, aucun d’entre nous n’a réussi à dormir. Normalement, on va se coucher à 22 heures mais cette nuit-là, on était tous dans le hall de l’hôtel à quatre heures du matin à nous raconter des histoires. On n’avait pas peur. On avait beaucoup de respect pour la Juve. On était impatient que le match commence" a-t-il révélé. Le lendemain, grâce à un but de Predrag Mijatovic, le Real Madrid s'imposait 1 but à 0.