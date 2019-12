Real Madrid - L'avenir, c'est maintenant

Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid prépare l'avenir avec l'achat de jeunes joueurs au fort potentiel. L'été prochain, le Real Madrid pourrait récolter les fruits des graines qu'il a semées ces dernières années.

Au cours de cette décennie de football, le Real Madrid a réalisé ce qui paraissait irréalisable. Après être parvenus à faire le 'back-to-back' en remportant deux Ligues des Champions consécutives, les Madrilènes sont presque devenus écœurants en s'octroyant un troisième titre d'affilée dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le Real Madrid a ainsi confirmé son statut de Roi incontesté en LDC en portant à treize son nombre de titres. Le plus bluffant dans ce triplé réside dans la capacité du Real à l'accomplir sans toucher (ou presque) à son effectif. Forcément, la chute a été brutale la saison passée avec une élimination prématurée dès les huitièmes de finale face à l'Ajax Amsterdam. Mais il n'y avait alors rien d'étonnant et d'inquiétant étant donné que le club lançait alors les grandes manœuvres pour bâtir son équipe pour l'avenir.

Des retours prévus

A l'été 2018, le club de la capitale a pris la décision de prêter Achraf Hakimi au Borussia Dortmund pour deux saisons. En faisant ce choix, l'objectif des dirigeants était simple : reproduire le schéma ayant porté ses fruits pour Dani Carvajal. Lors de la saison 2012-2013, le latéral droit espagnol avait été vendu au Bayer Leverkusen avant de revenir l'été suivant au Real Madrid et de s'affirmer comme le titulaire au poste au sein du onze madrilène. Pour l'heure, le Real et Hakimi (21 ans) semblent avoir effectué un excellent choix puisque ce dernier réalise une saison retentissante avec les Marsupiaux (6 but et 6 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues). De plus, sa polyvalence (il est capable d'évoluer dans le couloir gauche et le couloir droit ou un cran plus haut, ndlr) représente un véritable atout pour l'équipe à laquelle il appartient. L'été prochain, il reviendra donc avec plus d'expérience dans ses bagages et un statut bien différent de celui qu'il avait avant son départ en 2018.

Martin Ødegaard (21 ans) devrait lui aussi faire son retour au sein de l'effectif merengue, après avoir enchaîné trois prêts consécutifs. Arrivé très jeune au Real Madrid, le Norvégien est allé s'aguerrir dans un championnat propice au développement des jeunes promesses, l'Eredivisie. Cette saison, il a passé une nouvelle étape en étant prêté en Liga, du côté de la Real Sociedad. Pour lui aussi, tout se passe à merveille puisque son équipe occupe la 5ème place et il est un titulaire quasiment indispensable de la formation basque (4 buts, 5 passes décisives en 16 matchs de championnat). Attendu au tournant cette saison en raison de sa découverte du championnat espagnol, le natif de Drammen répond parfaitement aux attentes et aux espoirs placés en lui. Bien que son prêt s'étende sur deux saisons, le Real Madrid devrait l'écourter et faire revenir son joueur dès l'été 2020.

Toujours en Liga, le Real Madrid peut suivre de près les performances de Sergio Reguilón (23 ans) et Takefusa Kubo (18 ans). Prêté au FC Séville jusqu'en juin 2020, le latéral espagnol s'est immédiatement fait une place dans le couloir gauche de la défense andalouse. Apparu à 16 reprises en championnat, il a marqué 1 but et a délivré 2 passes décisives. Avant son départ l'été dernier, il avait déjà pu démontrer son potentiel à plusieurs reprises sous le maillot merengue. En ce qui concerne le Japonais, arrivé à Madrid cet été, il découvre le football espagnol et européen du côté de Majorque. Auteur de 2 passes décisives et 1 but en Liga en 15 apparitions, il prend ses marques peu à peu et impressionne par sa qualité technique, notamment dans les petits espaces. Afin qu'il continue d'engranger de l'expérience, comme a pu le faire Ødegaard, il ne serait pas impossible de le voir repartir en prêt une saison supplémentaire.

Des promesses déjà présentes

Au delà de ses jeunes qui brillent loin de Madrid, le Real compte déjà plusieurs promesses de demain dans ses rangs. Au milieu de terrain, Federico Valverde (21 ans) a connu une émergence fulgurante au cours des premiers mois de cet exercice. L'international uruguayen jouit de la confiance de Zinédine Zidane et il lui rend sur le terrain. Devenu un maillon essentiel du dispositif du technicien français, 'Fede' a montré qu'il était capable de s'adapter en fonction du poste qu'il occupe dans l'entrejeu. En l'absence de Casemiro en sentinelle, ZZ n'a pas hésité à aligner le joueur de la Céleste devant la défense. Toutefois, ce dernier présente des qualités qui lui permettent d'être encore plus efficace plus haut sur le terrain. Agressif dans son pressing, capable de casser des lignes balle aux pieds et doté d'une belle frappe de balle, il a métamorphosé le visage de son équipe.

Aux avant-postes, le Real Madrid n'est pas en reste avec les présences dans son effectif de Rodrygo Goes (18 ans), Vinicius (19 ans) ou encore Luca Jovic (22 ans). Pour ces trois joueurs, les dirigeants madrilènes ont déboursé 150 millions d'euros, preuve de leur volonté de parier sur l'avenir. En ce début de saison, Rodrygo a eu l'occasion de briller, avec notamment un triplé inscrit face à Galatasaray en Ligue des Champions. Parfois pointé du doigt pour son manque d'efficacité dans le dernier geste, Vinicius a tout de même démontré sa capacité à déstabiliser une défense à plusieurs reprises. Quant à Jovic, il doit pour le moment se contenter de bouts de matchs en raison des performances de Karim Benzema. Néanmoins, il ne fait aucun doute que le Serbe aura sa chance tôt ou tard, lui qui a inscrit un but sous ses nouvelles couleurs. Enfin, dans le secteur défensif, le Real a mis le prix pour recruter Eder Militão (21 ans). Malgré seulement 8 apparitions toutes compétitions confondues, le Brésilien s'est montré sérieux et à l'écoute des deux champions du monde, Sergio Ramos et Raphaël Varane. Difficile de rêver mieux que ce duo pour poursuivre sa progression.

Des arrivées en attentes

Outre les joueurs qui lui appartiennent déjà, le Real Madrid devrait rester fidèle à sa police de recrutement de jeunes joueurs l'été prochain. Dans cette optique, le nom de Fabian Ruiz (23 ans) fait figure de priorité au sein de la Maison Blanche. Le champion d'Europe U21 avec l'Espagne pourrait être l'un des symboles du renouveau du Real Madrid au milieu de terrain. Evidemment, l'un des rêves du club pour le secteur offensif reste Kylian Mbappé (21 ans) mais ce dossier s'annonce d'une grande complexité. Enfin, l'émergence de jeunes joueurs de la Cantera n'est pas à exclure puisque celle-ci a fait la force du club lors de cette décennie. Pour terminer, voici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le onze madrilène dans un avenir proche. Il convient évidemment de préciser qu'il s'agit d'une composition hypothétique.

Le possible futur XI du Real Madrid : Courtois - Hakimi, Varane, Militão, Reguilon - Valverde, Casemiro, Ødegaard - Rodrygo, Jovic, Vinicius