Real Madrid - L'avenir de Zidane déjà scellé... à cause du coronavirus ?

L'avenir de Zinedine Zidane n'est plus un sujet de débat au Real Madrid. D'après les informations de AS, le club merengue a acté la décision de conserver son entraîneur français jusqu'au début de la saison prochaine, malgré des résultats peu probants (2e de Liga à deux points du Barça, défaite 1-2 en 8e de finale aller de la C1 contre Manchester City) et l'option d'un remplacement par Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham à l'automne et particulièrement apprécié au sein de la Casa Blanca.

Un temps partagés sur la question, les dirigeants madrilènes auraient décidé de trancher plus tôt que prévu... en raison de l'épidémie de coronavirus ! C'est en tout cas ce qu'expliquent nos confrères espagnols. Ces derniers en sont certains : Zidane sera encore sur le banc l'été prochain, peu importe quand les compétitions reprendront et ce que le Real parviendra à y faire.