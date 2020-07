Real Madrid - L'émotion de Zidane après son sacre

Zinédine Zidane a remporté sa deuxième Liga hier soir (la première en 2017) depuis qu'il entraîne le Real Madrid. Depuis la reprise du championnat, l'entraîneur français a réalisé un sans faute en remportant 10 matchs sur 10. "C'est énorme ! Nous venons de réussir un truc extraordinaire", s'est-il réjoui à l'issue du match. "Gagner ainsi dix matches sur dix après presque trois mois d'arrêt, après le confinement, je trouve cela impressionnant. Je ne trouve pas les mots, car j'ai trop d'émotions en moi". ZZ n'a pas oublié de saluer le travail réalisé par ses joueurs. "Je suis l'entraîneur, mais ce sont les joueurs qui sont allés chercher ce titre. Je suis fier d'eux, fier de comment ils se sont battus sur le terrain". Il faut dire que depuis la reprise les Merengue ne laissent rien à leurs adversaires, à l'image d'un Sergio Ramos étincelant ou d'un Karim Benzema incontournable.

"Zizou" le sait, le championnat espagnol est l'un des plus difficiles à remporter. "C'est l'un des moments les plus importants de ma carrière, vraiment, car la Liga est très très dure", explique-t-il. "La preuve, il nous a fallu aller jusqu'à la 37e journée pour la remporter". Celui qui a gagné trois années de suite la Ligue des Champions (2016, 2017, 2018) révèle que le sacre en Liga lui fait "plus plaisir que de gagner la LDC". Arrivé sur le banc madrilène en 2016, il a quitté ses fonctions en mai 2018 puis il est revenu dix mois après. Hier, il a remporté son 11e trophée en tant qu'entraîneur du Real, une performance remarquable.