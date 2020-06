Real Madrid - L'Espagne à genou devant le génie Karim Benzema

Auteur d'une talonnade sublime hier soir, Karim Benzema est plébiscité, ce lundi matin, par la presse espagnole et française.

L'élégance, le génie, la justesse technique, la confiance en soi : tous ces attributs ont été regroupés dans la même action, hier soir, lors de Espanyol Barcelone-Real Madrid (0-1). Et ce geste, à l'initiative de Karim Benzema, a été plus que décisive puisqu'elle a permis à Casemiro d'inscrire l'unique but du match en première période juste avant la pause. Sur la droite de la surface de réparation, l'attaquant français glisse le ballon au Brésilien d'une subtile talonnade en une touche entre les jambes du défenseur. Un geste de grande classe, tout simplement (à partir de 2min35 sur la vidéo).

Et forcément, les commentaires ont été dithyrambiques pour le numéro 9 du Real Madrid à la fin de la rencontre : "Je pense au génie, je pense à ce geste de classe, je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi, comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de gestes. Et ce qui est encore plus beau, c'est de voir que son copain, Casemiro, en l'occurrence, sait que Karim peut faire ce genre de jugada (action de jeu ndlr)", a notamment expliqué Zinédine Zidane à la fin du match.

La presse met en avant son génie

La presse a aussi tenu à féliciter l'attaquant français pour son incroyable geste. "Un génie règne sur la ligue" titre, tout simplement, Marca ce lundi. Le média madrilène, qui s'appuie sur l'action d'hier soir, met aussi en lumière l'excellente saison de l'ancien Lyonnais de 32 ans, auteur de 22 buts et 10 passes décisives en 41 matchs. L'autre journal de la capitale, AS, est aussi emballé par la prestation de "KB Nueve". "Casemiro marque contre l'Espanyol après un coup de génie de Benzema". En France aussi, la talonnade de Karim Benzema fait beaucoup parler, à l'image de la Une du quotidien L'Equipe. "Quel talon ! À la faveur d'une inspiration géniale de Karim Benzema, passeur décisif pour Casemiro, le Real prend les commandes de la Liga".

De son côté, le gamin de Bron s'est contenté d'une courte déclaration à la presse après la rencontre, félicitant au passage son coéquipier buteur Casemiro. "C'était un bon geste, mais le plus important, c'est le but derrière. Casemiro la met bien. L'appel ? Je vois le football de cette manière. Je savais que Casemiro venait par-derrière". Invaincu depuis la reprise, avec 5 victoires en autant de matchs, le Real Madrid peut grandement remercier son numéro 9, auteur de 3 buts et 1 passe décisive. Et quelle passe !