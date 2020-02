Real Madrid - L'étonnante déclaration de Jonathan Barnett sur Bale

Ce n'est un secret pour personne, la relation entre Zinédine Zidane et Gareth Bale n'a jamais été des plus cordiales. Absent de la feuille de match lors des quatre derniers matchs du Real Madrid, le Gallois vit probablement ses derniers mois en Espagne. Malgré des rumeurs de départ vers la Chine l'été dernier, il est finalement resté dans la capitale espagnole pour une saison supplémentaire. Ce samedi, dans un entretien accordé à AS, Jonathan Barnett, l'agent du joueur, a affirmé que les rapports entre le coach français et son client étaient pourtant bons. "Il n’y a aucun problème entre Zidane et Gareth. Les gens écrivent sur ça, moi ça me fait rire."

Au sujet de l'ancien numéro 10 des Bleus, Barnett a confié qu'il était "une très bonne personne" et qu'il était "très impressionnant de l'entendre parler". Des propos à l'opposé de ceux tenus l'été dernier : "Zidane est une honte. Il ne montre aucun respect pour un joueur qui a tant donné au Real Madrid". Par la suite, Jonathan Barnett a révélé une information étonnante au sujet de Gareth Bale. "Il (Bale) ne peut pas trop s’entraîner, pas cinq fois par semaine. Il doit être bien manipulé. Mais il va bien, il peut jouer" a-t-il affirmé, et d'ajouter que l'ancien joueur de Tottenham a peur "à 100%" des blessures.