Real Madrid - La nouvelle mise au point de Zinédine Zidane sur son avenir

Zinédine Zidane en a ras-le-bol des questions sur son futur et l'a fait savoir. En conférence de presse, l'entraîneur français a de nouveau assuré qu'il n'abandonnera pas son poste d'entraîneur du Real Madrid.

Sans cesse interrogé sur son avenir, Zinédine Zidane a déjà poussé un coup de gueule vendredi dernier concernant sa situation contractuelle et une possible démission. Ce lundi, à 24 heures du match en retard face à Getafe, Zizou a profité d'un nouveau point presse pour mettre, encore, une fois, les choses au clair sur son futur malgré les difficultés qu'il rencontre cette saison avec les Merengue. "Chacun pense ce qu'il veut, c'est normal. Nous, ce qu'on fait en interne, c'est travailler et croire en nous" explique d'abord Zidane, lorsqu'un journaliste lui explique que sa dernière sortie avait été perçue comme une annonce d'un futur départ. Il reprend ensuite : "Remis en question par le club ? Non. Nous sommes tous dans le même bateau. Je me sens soutenu par tout le monde. Nous, ce qu'on doit faire, c'est faire les choses bien, comme c'était le cas jusqu'à il y a trois semaines. Il faut accepter les difficultés et y faire face. On a une grande équipe".

Décidément, le futur de Zidane intéresse énormément la presse espagnole et le coach n'arrive pas à contenir son rire lorsqu'on lui demande s'il sera toujours là l'an prochain : "C'est une question un peu... (rires). Mais vous êtes là pour ça. Moi, je ne vois pas plus loin que le match de demain. C'est ce qui m'intéresse". Et il est hors de question pour l'homme aux 3 Ligue des Champions d'abandonner : "Pourquoi j'abandonnerai ? Je fais ce qui me plaît. Il y a des moments compliqués, mais on va se battre. Le Real Madrid est un grand club, il faut faire de bonnes choses. Aller jusqu'au bout du contrat (2022) ? On verra, l'important c'est le match de demain ". Le message est passé.